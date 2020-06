Champions, possibile ritorno a Madrid per la finale

Ancora non si sa quale sarà la locazione della finale di Champions League: Lisbona resta favorita, ma si candida Madrid

La Champions League al momento è orfana di una location per ospitare la finale del torneo, dato che la Istanbul si è tirata indietro per via della costrizione di giocare a porte chiuse.

Non è da sottovalutare un imprevedibile ritorno in Spagna: secondo Sky Sport 24, Madrid si sarebbe fatta avanti per ospitare la partita decisiva. Attualmente in pole rimane Lisbona con Francoforte appena dietro, ma il sindaco della capitale spagnola avrebbe confermato il sostegno del municipio. Attendendo novità ufficiali, si lavora anche per far seguire la gara dal vivo, ovviamente con molti posti dell’impianto vuoti.