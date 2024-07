Cetinja Lazio Women: «Legata a questi colori grazie a MIHAJLOVIC: grandissimo uomo e calciatore»

Le parole di Sara Cetinja, nuovo portiere della Lazio Women: «La Lazio un club molto seguito in serbia grazie a Mihajlovic e Stankovic»

Sara Cetinja, nuovo portiere della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del suo nuovo club, ricordando anche un grande ex biancoceleste come il suo connazionale Sinisa Mihajlovic. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ho scelto la Lazio perché è un grande progetto in cui credo, la struttura è bellissima e grandissima. È un club famoso soprattutto in Serbia dai tempi di Mihajlovic e Stankovic. Siamo molto legati a questo club. Darò il mio tutto per la squadra. Penso sia l’occasione giusta per affermarmi anche con la Nazionale. Ho giocato tre campionati in Serie A, questo sarà il quarto. Penso di migliorarmi nella continuità, voglio farlo. Questa stagione sarà la migliore degli ultimi anni, me l’aspetto molto interessante con squadre molto forti e ci divertiremo. La Lazio in casa mia è un grande club, se non addirittura il più grande del mondo e in Euoropa. Mihajlovic? Grandissimo uomo e giocatore»