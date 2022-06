Cessioni Lazio, Adekanye vicino al trasferimento in Olanda: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbero per dire addio ad Adekanye, vicino al trasferimento a un club in Olanda

La Lazio e Bobby Adekanye stanno per dirsi addio. Dopo la parentesi in prestito al Crotone in Serie B, l’attaccante sarebbe ora pronto a ripartire dall’Olanda. Secondo diversi media Oranje, infatti, il classe 1999 sarebbe vicino al trasferimento ai Go Ahead Eagles in Eredivisie.

Adekanye si troverebbe già in città per firmare il contratto con la sua nuova squadra. Ancora sconosciuta, però, la formula del trasferimento.