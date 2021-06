Cessione Salernitana, Garbi: «Trust strumento serio, non una scorciatoia»

Cessione Salernita, l’ad di Banca Sistema Gianluca Garbi ha fatto luce sul trust: lo strumento scelto da Lotito per risolvere il problema della multiproprietà

«Il trust non è una scorciatoia o un escamotage per nascondere qualcosa, è uno strumento serio», ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Sistema, Gianluca Garbi, per le colonne del Corriere dello Sport.

Il Presidente Lotito avrà tempo fino al 3 luglio – senza deroghe – per modificare e completare la bozza del trust, garantire l’assoluta indipendenza della nuova gestione del club campano e convincere la FIGC. In caso contrario, il 7 luglio saeà convocato un Condiglio Federale per pronunciarsi sull’eventuale esclusione dalla Serie A.