Cessione Milinkovic, Lotito guarda all’estero. La Juventus ancora spera

Cessione Milinkovic, Lotito accetterebbe la partenza del serbo solo per un club estero. La Juventus, però, non perde interesse

Una promessa ha regolato il rapporto tra Milinkovic e la società: partire, ma solo per un top club. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio – se dovesse venderlo – preferirebbe farlo all’estero, per l’incasso che soddisferebbe Lotito e per non allargare la ferita, continuando a vederlo in Serie A. Kezman, suo agente, nel frattempo ha raccolto le richieste di 4 o 5 club all’estero, mentre in Italia resta forte l’interesse della Juventus.

Il club di Agnelli sta sondando il terreno anche per un eventuale ritorno di Pogba e, se dovesse aggiudicarselo, non proverebbe nemmeno a trattare Milinkovic con Lotito.

Il patron biancoceleste è legato al Sergente: non potrà mai dimenticare il rifiuto alla Fiorentina per onorare quella promessa fatta a Tare e correre a Formello. Tra i due c’è un profondo rapporto di fiducia e rispetto e sicuramente non vuole svenderlo: sarà un osso durissimo per chiunque proponga una trattativa per portarlo via.