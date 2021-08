Cessione Correa, spuntano piste estere: ma il tempo scorre

La cessione di Correa non può non tenere banco in casa Lazio. Ma quali sono le ultime sulla situazione dell’argentino

Il destino di Joaquin Correa è senza alcun dubbio l’argomento caldo di sti giorni. L’Inter non molla l’ex Siviglia, ma la priorità sarebbe Zapata. Per il colombiano però servirebbero almeno dieci-quindici milioni in più.

Infatti, come evidenzia Il Messaggero, per lui Lotito partirebbe da una base fissa di 30 milioni più bonus per arrivare ad almeno a 35. Occhio dunque anche ad alcune piste estere, come l’Everton in Inghilterra. Da tenere d’occhio anche la Liga, dove si starebbe muovendo qualcosa. Al momento è più probabile che il Tucu sia disponibile per Empoli, anche se non è così scontato che Sarri lo schieri. Insomma, saranno davvero giorni frenetici.