Cesar: «Roma inesistente nel derby. Felipe Anderson? È cresciuto tanto»

Cesar ha analizzato ai microfoni di Notizie.com il derby vinto dalla Lazio contro la Roma.

DERBY – «Un derby deciso dai brasiliani visto che ad essere decisivi sono stati Felipe Anderson e Ibanez. Uno ha fatto un gran gol, l’altro un grande regalo. La partita non è stata entusiasmante. Io credevo che la Roma provasse a fare qualcosa di più: ma non si è mai vista. Non ci ha mai messo in difficoltà. Di solito quando perdi nei derby, ci metti tutto. Invece loro non hanno fatto niente. Sembravano una squadra monotona, senza cambio di passo. La Lazio è stata poco esaltante, ma si vedeva che ha qualità. Anche nell’occasione del gol, è vero che Ibanez sbaglia, ma Pedro era li a fare pressing. A crederci. E poi Felipe Anderson è stato bravissimo».

FELIPE ANDERSON – «Sono convinto che ora sarà al settimo cielo. E’ un giocatore importante, che si sta sacrificando in un ruolo non suo, ma sta facendo bene: da quando gioca al posto di Ciro Immobile ha fatto gol, assist e sta dimostrando di poter dare una soluzione in più al gioco offensivo. E’ cresciuto tanto».