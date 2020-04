Lazio, alla scoperta del Primavera: Alessandro Cerbara

Conosciamo meglio i talenti della Primavera della Lazio. Oggi mettiamo sotto la lente d’ingrandimento l’attaccante Alessandro Cerbara

Essere laziali non significa semplicemente tifare una squadra, vuol dire impersonificarne i valori dentro e fuori dal campo, sapere che la vita sarà dura ma non per questo bisogna mollare. Un ragazzo seppur giovane come Alessandro Cerbara, può conoscere già tutti questi aspetti dato che fino ad ora ha indossato solo la maglia della Lazio. Ora fa parte della rosa della Primavera, conosciamo il suo percorso.

LA SCHEDA – Alessandro Cerbara nasce il3/03/2001 a Roma. Fin da subito capisce la differenza tra giusto e sbagliato, scegliendo di giocare per la Lazio. Cresce nel settore giovanile biancoceleste e nel 2016 approda nella categoria U17 dove gioca complessivamente 8 gare. La stagione successiva Alessandro conquista l’attenzione di tutti realizzando 4 gol in 26 gare con la sua categoria e giocando sempre ad alti livelli. Grazie alle sue prestazioni, arrivano anche le prime chiamate in Primavera. Nel 2018 l’attaccante è agli ordini di Bonacina per cercare di riportare la formazione U19 di nuovo in A. L’esordio con le giovani aquile avviene nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, il 26/09/2018. In campionato il ragazzo fatica a ritagliarsi il suo spazio, raccogliendo solo 8 apparizioni, ma comunque lascia il segno con 2 gol ed un assist. L’esplosione arriva nei playoff: Cerbara gioca la semifinale contro il Lecce e scrive il suo nome nel tabellino mettendo fine alla partita, mentre nella finale contro la Spal segna il gol decisivo che determina la promozione della Lazio in Primavera 1. Il suo talento lo porta ad essere convocato per la prima volta in Serie A il 26/05/2019, nel match contro il Torino. Quest’anno ha giocato per adesso 13 gare e timbrato il cartellino ben 3 volte, sperando che possa continuare ad imporsi sugli avversari con l’aquila sul petto direttamente in questo finale di stagione, virus permettendo.

CARATTERISTICHE – Cerbara è un attaccante scaltro, capace di giocare da seconda punta anche se si esprime meglio come ala destra. La sua velocità con la sua potenza, creano un mix letale per i difensori che se lo ritrovano di fronte. In area è sempre vigile, capace di fiondarsi su di un pallone vacante e segnare senza esitazioni.