Centenario Maestrelli, la Lazio dedica una mostra al grande Tommaso: i dettagli

Maestrelli, in occasione del centenario della sua nascita verrà celebrato dalla Lazio con una mostra aperta a tutti

In occasione dei 100 anni della nascita di Tommaso Maestrelli, la Lazio per celebrare lo storico ex allenatore ha reso noto sul sito ufficiale, che dal 18 al 20 Novembre verrà tenuta una mostra in suo onore aperta a tutti.

L’evento si terrà in Via Propaganda 8a, e verranno esposte le maglie storiche della squadra biancoceleste e dei cimeli riguardanti gli anni in cui Maestrelli guidava il club.