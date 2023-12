Cena di Natale Lazio: un solo assente alla festa biancoceleste

Cena di Natale Lazio: ieri sera a Spazio Novecento un unico assente in casa biancoceleste: Elseid Hysaj. Il motivo

Alla cena di Natale di ieri sera della Lazio c’era un unico assente tra i biancocelesti: Elseid Hysaj.

Nessun problema per il terzino che era semplicemente impegnato in un altro importante evento in Albania già fissato da tempo. Tutti i calciatori della nazionale, dopo la qualificazione ad Euro 2024, sono stati dotati di passaporti diplomatici, consegnati loro dal primo ministro Edi Rama durante la cerimonia Best 2023 a Tirana.