Celtic, Rodgers annuncia il recupero di un difensore per il match con la Lazio: le sue parole

Celtic, il tecnico scozzese a pochi giorni dalla gara di Champions con i biancocelesti annuncia un recupero importante in difesa

Il secondo avversario che si appresta ad affrontare la Lazio in Champions dopo l’Atletico, eccetto il match con il Feyenoord ha uno score di risultati di tutto rispetto. Il Celtic infatti fin ora ha solo perso il match in Olanda, e vuole riscattarsi contro i biancocelesti.

Per la gara contro i capitolini, Rodgers potrà contare su un recupero fondamentale in difesa, ovvero Phillips, come dimostrano le parole riportate dal The Herald

PAROLE – Nat Phillips lo teniamo d’occhio, è rientrato nel gruppo ma dobbiamo solo assicurarci della sua caviglia. Ma sembra molto meglio. Se tutto va bene tornerà per il fine settimana