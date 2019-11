Celtic, Lennon: «Davanti a noi una sfida ‘titanica’, conosciamo il calibro della Lazio…»

Reduce dalla vittoria contro l’Hibernian in Coppa di Lega, il Celtic affronterà giovedì la Lazio: le parole dell’allenatore Lennon

In casa Celtic l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria di ieri sera contro l’Hibernian nella semifinale della Coppa di Lega. Giovedì sera, invece, dovranno affrontare nuovamente la Lazio. L’allenatore Lennon si è espresso sul match di Europa League ai microfoni dei canali ufficiali del club: «Sappiamo che sarebbe un grande incentivo andare a Roma e fare risultato e, sulla scia della vittoria della semifinale, psicologicamente i giocatori sono tutti in una buona posizione. Vorranno tutti giocare, perché quando giochi bene vuoi solamente andare avanti. Non vuoi neanche allenarti, ma solamente andare in campo e giocare di nuovo. Davanti a noi abbiamo una gara ‘titanica’, conosciamo il calibro dell’avversario che affronteremo giovedì sera all’Olimpico (Lazio, ndr), ma non è maggiore del nostro».