Celtic Lazio, un giocatore è uscito zoppicando: Sarri in ansia! Ultime

Celtic-Lazio, Manuel Lazzari è uscito zoppicando a fine partita sorretto da un membro dello staff: Sarri in ansia

Nella grande vittoria della Lazio ieri sera contro il Celtic in Champions League c’è anche una nota amara: le condizioni di Manuel Lazzari.

Il terzino, che già nel riscaldamento si era procurato un taglio non indifferente all’altezza del ginocchio in uno scontro con Felipe Anderson, è uscito zoppicando dal campo sorretto da un membro dello staff: Sarri è in ansia in vista dell’impegno di domenica contro l’Atalanta.