Celtic Lazio, oggi la memoria difensiva per ‘cori illeciti’: il club rischia una multa

Oggi sarà presentata la memoria difensiva della Lazio, su cui la Uefa aveva aperto un fascicolo dopo il match con il Celtic

Dopo le tre vittorie in campionato, la Lazio vuole ‘sistemare le cose’ anche in Europa League, dove giovedì affronterà il Celtic dopo l’immeritata sconfitta in terra scozzese. Proprio dopo quest’ultimo match, la Uefa ha aperto un procedimento contro il club biancoceleste per ‘cori illeciti’. Nessuna discriminazione o offesa razziale, si tratterebbe di un ‘Vaffa’ rivolto agli avversari, che avevano esposto uno striscione con il medesimo significato. Oggi, riporta il Corriere dello Sport, verrà presentata la memoria difensiva, che punta a scagionare i capitolini, che vorrebbero evitare di ricevere la multa. Una decisione verrà presa il 21 novembre. A proposito degli scozzesi, invece, i provvedimenti aperti sono due: gli striscione a sfondo politico sono quelli che farebbero rischiare di più ai biancoverdi.