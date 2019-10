Celtic-Lazio è Lennon VS Inzaghi, due allenatori che hanno percorso la stressa strada

Domani Lazio e Celtic si daranno battaglia, ma s’incontreranno anche Inzaghi e Lennon, due tecnici con un percorso simile

Domani si sfideranno nel noto impianto sportivo scozzese Lazio e Celtic, due squadre guidate da allenatori che hanno compiuto, finora, un percorso simile. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Lennon è un nordilandese trapianto in Scozia, la sua città natale è Lurgan, a ventinove chilometri da Belfast. Poco diversa la situazione di Inzaghi, nato a Piacenza ma ormai da più di vent’anni nella Capitale. Ma non è finita qui. Anche il tecnico del Celtic, infatti, può vantare una lunga permanenza nella squadra di cui ora è allenatore. Ex centrocampista centrale, venne acquistato vent’anni anni fa per 8,5 milioni dal Leicester. Infine, proprio come successe per ‘Simone’, che prese il posto di Pioli a campionato in corso, Lennon è subentrato a Tony Mowbray nel 2010. Nella sua permanenza in terra scozzese ha vinto 18 titoli, 11 da giocatore e 7 da allenatore.