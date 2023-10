Celtic-Lazio, Brendan Rodgers, tecnico degli scozzesi, ha avvisato i biancocelesti di Sarri in vista della sfida di domani in Champions League

Dopo la vittoria nel finale contro il Motherwell, il tecnico del Celtic Brendan Rodgers, come ripreso dal Corriere dello Sport, ha dichiarato:

«È stata una vittoria davvero importante per noi, per mantenere lo slancio verso la partita con la Lazio. Una mentalità incredibile. Ai ragazzi ho detto che la storia di questo club è costruita su tanti gol nel finale. Devi andare avanti fino alla morte. Questo è quello che hanno sempre fatto le mie squadre. Questo è ciò che fa il Celtic. Devi sempre continuare a credere che otterrai qualcosa dal gioco. Non ci siamo demoralizzati, ci siamo semplicemente fatti strada in campo. Ma devi avere quella volontà e quella voglia di andare avanti»