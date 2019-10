Celtic-Lazio, Cucchi: «Gran bella partita, i biancocelesti hanno giocato alla ‘scozzese’»

Riccardo Cucchi, subito dopo il termine di Celtic-Lazio, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter per commentare la sconfitta

Riccardo Cucchi, storico radiocronista di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, nonché tifoso biancoceleste, ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Celtic. A pochi minuti dal triplice fischio dell’arbitro, il messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter: «Che peccato. La Lazio l’ha giocata alla “scozzese”. Gran bella partita per merito di entrambe. Ma se non segni quando hai l’occasione e non marchi Julien sul corner, la perdi… però una bella Lazio. Il calcio ha le sue leggi. E non sempre coincidono con il cuore».