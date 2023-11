Celtic, la dura critica di Sutton: «Alla squadra è mancata cattiveria con una Lazio nella media»

Celtic, l’ex attaccante esprime parole molto dure nei confronti della squadra di Rodgers alla luce della sconfitta con la Lazio

Ai microfoni di The Celtic Bhoys ha parlato Sutton, il quale analizza la sconfitta di ieri con la Lazio con parole forti e pesanti

PAROLE – «Una serata prevedibilmente deludente... non riesco a fare a meno che, per quanto riguarda i gironi di Champions League, un punto in cinque partite in questo girone non è abbastanza buono. Alla squadra stasera è mancata davvero fisicità e convinzione contro una Lazio nella media»