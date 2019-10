Celtic, Frimpong: «Lazio? Non vediamo l’ora di giocare, e vincere!»

Il giocatore del Celtic Jeremie Frimpong ha incontrato la stampa per parlare della sua nuova avventura in terra scozzese

Jeremie Frimpong, reduce dall’esordio con il Celtic nell’ultima partita contro il Ross County, non sarà disponibile per la sfida di giovedì contro la Lazio. Il diciottenne ha incontrato la stampa per analizzare la sua nuova avventura tra le fila della squadra scozzese: «Dopo la vittoria in campionato in squadra l’umore è molto alto. Non vediamo l’ora di giocare contro la Lazio e vincere. Non potrò esserci ma lavorerò sodo per il prossimo impegno. Sono migliorato molto grazie a Lennon, abbiamo lavorato insieme sulle mie lacune. Mi ispiro a Dani Alves, l’ho sempre osservato con attenzione. Penso di poter dare tanto a questa squadra, sia difensivamente che in fase offensiva».