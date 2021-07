Il Celta Vigo sfida la Lazio: «La nostra maglia in giro a Roma» FOTO

Il Celta Vigo sfida la Lazio sulla nuova maglia: oggi, in giro per Roma, un pullman con una frase diretta al club biancoceleste

Una vicenda che ha un qualcosa di assurdo e totalmente inaspettato: il Celta Vigo, squadra della Liga spagnola, ha deciso di sfidare la Lazio, ma lontana da un campo di calcio. Infatti, il club iberico ha scelto di misurarsi contro la Prima Squadra della Capitale, di cui condivide i colori sociali, sul network, sostenendo la maggiore bellezza della propria divisa ed una presunta invidia da parte laziale.

«Ciao Lazio, oggi la nostra nuova maglia! Ha fatto un giro a Roma! È bellissima vero?!» ha scritto il club spagnolo sul proprio profilo Twitter ufficiale, dove ha mostrato una foto del bus in giro per la Capitale. Sul retro l’immagine della loro divisa, con una frase di sfida per i capitolini: «Ci dispiace Laziali, ma date un’occhiata alla nostra celeste».