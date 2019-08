Celta Vigo-Lazio, Inzaghi in Spagna per ottenere la nona vittoria della pre-season

Celta Vigo-Lazio, Inzaghi alla ricerca della nona vittoria nel precampionato. Se ci riuscisse, supererebbe il suo record personale

Domani si concluderà la seconda fase di preparazione della Lazio. Quest’oggi, la squadra lascerà il ritiro di Marienfeld per trasferirsi a Vigo, città nella quale i biancocelesti sfideranno il Celta. La squadra di Inzaghi, riporta l’agenzia ufficiale, si avvicinano alla sfida con gli spagnoli dopo aver vinto nelle prime sette uscite stagionali. Nel caso in cui riuscisse a sconfiggere anche il Celta Vigo, l’allenatore supererebbe il suo record personale di successi nel precampionato, fermo a quota sette trionfi nell’estate del 2017. Negli ultimi quindici anni, solamente in due occasioni la Lazio è riuscita ad ottenere più di otto vittorie nella preseason: nel 2006 furono nove, mentre nel 2005 si arrivò addirittura a quota 14.