Cellino su Lotito: «Claudio mi soffre perchè lo faccio tacere»

Il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato del suo rapporto con il patron della Lazio: ecco le sue parole

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha affrontato molti temi nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tra questi, c’è anche il battibecco con il patron della Lazio, Lotito, sulla ripresa della Serie A e gli attacchi a lui fatti:

«Claudio mi soffre (sorride, ndr). E mi soffre perché sono l’unico che riesce a farlo tacere. Se uno fa una domanda a Dal Pino, è lui che risponde. Ma Dal Pino non ha bisogno di un portavoce, è in gamba, ha idee e personalità. Non mi sono piaciuti né gli attacchi a Lotito per una vicenda peraltro caduta in prescrizione, né le reazioni… Ho pensato che ci fosse sotto qualcosa, che quegli attacchi dovessero essere letti in modo diverso. Quando si fanno certe affermazioni occorre avere a disposizione delle carte, le prove».