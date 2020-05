Cellino, condanna a due anni nell’inchiesta per la realizzazione dello stadio del Cagliari

Cellino, il presidente del Brescia è stato condannato a due anni per violazioni paesaggistiche: ecco le motivazioni

Massimo Cellino è stato condannato a due anni per violazioni paesaggistiche in merito all’inchiesta sulla realizzazione dello stadio Is Arenas del Cagliari a Quartu Sant’Elena. Ecco le parole del presidente al Corriere di Brescia.

«Speravo nell’assoluzione piena, ma continuo a credere nella giustizia continuerò a chiederla con molta umiltà come ho fatto sino ad oggi. Devo pulire il mio nome per i miei figli».