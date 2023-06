Ceferin sulla Champions: «Non tutto è stato perfetto per i tifosi». Ecco le parole del presidente della UEFA

All’apertura del congresso dei tifosi europei a Manchester, il presidente della Uefa, Ceferin, ha tenuto un discorso. Ecco le sue dichiarazioni:

CEFERIN– «Non tutto è stato perfetto per i tifosi nell’organizzazione della finale di Champions League a Istanbul, in particolare per i trasporti da e per lo stadio Ataturk, l’ospitalita’ per i tifosi allo stadio e l’accesso all’acqua e ai bagni per tutti. Dato quello che è accaduto lo capirei se venissi accolto con freddezza da voi. Non minimizzo i problemi incontrati da una parte dei tifosi, ma continuiamo a lavorare insieme per migliorare quello che possiamo migliorare. A Wembley e agli europei di calcio in Germania, nel 2024, offriremo un’esperienza unica ai tifosi ».