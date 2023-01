Ceferin: «Mondiale 2026 a 48 squadre? E’ un problema della Fifa»

Ceferin, il presidente Uefa commenta la decisione della Fifa di introdurre nel mondiale 2026 la possibilità che giochino 48 nazioni

Ai microfoni dei cronisti presenti a Belgrado, ha parlato il numero uno della Uefa Ceferin il quale si è espresso sulla possibilità che nel prossimo mondiale giochino 48 nazioni. Ecco le sue parole rilasciate a riguardo

PAROLE – «È un problema della Fifa, ma a mio parere si abbasserà la qualità. Vi saranno più partite poco interessanti. Ma ciò non è un problema dell’Uefa, e proprio per questo l’Europeo è qualitativamente migliore del mondiale»

«Nonostante per la prima volta dal 2002 a vincere il Mondiale sia stato un Paese non europeo, all’ultimo torneo hanno nuovamente dominato nazionali europee, conquistando secondo e terzo posto. Il calcio europeo è davanti agli altri, avendo la concorrenza solo di Brasile e Argentina, i cui calciatori tuttavia giocano tutti in Europa»