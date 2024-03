Ceferin: «La Superlega non è ancora morta? Il calcio non si può basare sui privilegi»

Ceferin, il presidente della Uefa torna a parlare della Superlega e rilascia a riguardo queste sue dichiarazioni: Le sue parole

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, a margine di un vertice in Portogallo, ha ribadito le idee chiare dell’ente che rappresenta contro la Superlega.

PAROLE – Il calcio non si può basare sui privilegi. Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega. Sarebbe contraria all’essenza stessa del calcio. Anche le squadre che non dovessero partecipare ai tornei riceveranno e avranno accesso a maggiori finanziamenti per continuare la crescita, per potersi sviluppare e competere al meglio