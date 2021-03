CdS: «Attacco Lazio, c’è un problema» E su Muriqi…

Un articolo del Corriere dello Sport traccia una disamina sul momento dell’attacco della Lazio, poco prolifico e troppo dipendente da Immobile

Come riportato dal Corriere dello Sport, i meccanismi nella fase offensiva della Lazio quest’anno non stanno funzionando come l’anno scorso: «A questo punto del campionato i biancocelesti avevano segnato 55 gol. Quest’anno 38: 17 in meno sono un brutto deficit»

Come se non bastasse, «il 37% di quelli insaccati portano la firma di Ciro Immobile», il che rende i biancocelesti troppo vulnerabili alla sua assenza o a un suo negativo periodo di forma, come quello attuale.

C’è bisogno di alternative: «Inzaghi spera anche che si sblocchi Muriqi (2 marcature stagionali). Lotito e Tare hanno investito molto su di lui. É ora di vedere i risultati.»