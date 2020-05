Scudetto, Causio: «Vincerà la Juve, più forte e completa»

Franco Causio ha commentato la lotta Scudetto tra Lazio, Juventus ed Inter, riducendola alla vittoria dei bianconeri

Franco Causio – ex giocatore della Juventus e commentatore sportivo – ha detto la sua sulla lotta Scudetto, a La Nazione:

«Sarà un campionato anomalo, falsato, anche se alla fine lo vincerà la Juve. Credo che alla fine vincerà la Juve. È la più forte e la più completa come organico. La Lazio è stata interrotta sul più bello e non so se potrà riprendere la sua corsa con la stessa efficacia. Inter? Se batte la Samp nel recupero, sale a -6 dalla Juve. Credo che Conte fara’ la corsa sulla Lazio per agganciare almeno il secondo posto».