Franco Causio ha messo giù la sua top 11 di sempre: presente anche un ex Lazio. La formazione

Sulle pagine di Sportweek Franco Causio ha schierato la sua top 11 di sempre, composta da ex compagni e non solo.

In porta troviamo Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Cuccureddu, Morini, Scirea e Gentile. In mediana Furino, Benetti e Tardelli infine davanti Causio, Boninsegna con Bettega. Allenatore? Enzo Bearzot.