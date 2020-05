Lazio, Cattelan stravolge il 5 maggio 2002 con Piccinini

Durante la trasmissione EPCC, Alessandro Cattelan e Sandro Piccinini hanno stravolto la partita storica tra Lazio ed Inter

Questa sera Sandro Piccinini è stato ospite di Alessandro Cattelan nel programma in onda su Sky Uno, E Poi C’è Cattelan.

Per ricordare il 5 maggio 2002, data in cui la Lazio sconfisse l’Inter e gli negò lo Scudetto, i due hanno commentato la partita, però cambiando il finale: mandando in loop il gol di Vieri, il conduttore interista ha fatto vincere il titolo ai nerazzurri. Simpatico siparietto insieme ad una delle voci più iconiche del giornalismo sportivo italiano. Rimane il fatto che però quella partita la vinsero i biancocelesti, con Poborsky indemoniato che piegò Ronaldo e compagni.