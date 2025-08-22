Cataldi vice capitano: così studia il sorpasso su Rovella nelle gerarchie Lazio. Il centrocampista conosce Sarri e l’ambiente

Danilo Cataldi sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e, insieme a Cancellieri, può essere considerato un “nuovo acquisto” per la Lazio. Il centrocampista romano è tornato a Formello rigenerato dal prestito alla Fiorentina, dove, sotto la guida del tecnico Palladino, ha trovato la continuità e lo spazio che gli servivano per crescere. Questa esperienza lontano dalla Capitale gli ha permesso di dimostrare la sua affidabilità e di aumentare il proprio livello di personalità, elementi fondamentali per il suo futuro in biancoceleste.

Ora, Cataldi è tornato alla base con una nuova consapevolezza: non gli verrà regalato nulla. È più determinato che mai a conquistarsi un posto nell’undici titolare di Maurizio Sarri, nonostante la concorrenza agguerrita. Inizialmente, il titolare dovrebbe essere Nicolò Rovella, che al momento sembra essere avanti nelle gerarchie. Cataldi, quindi, dovrà rincorrere, una situazione che ha già affrontato con successo in passato.

Il suo punto di forza, come sottolinea il Corriere dello Sport, è la profonda conoscenza del calcio di Sarri. La sintonia con il tecnico toscano e la capacità di interpretare al meglio le sue richieste tattiche rappresentano un vantaggio non indifferente in una stagione che si preannuncia lunga e logorante. La sua esperienza e la capacità di garantire equilibrio in mezzo al campo lo rendono un elemento indispensabile per le rotazioni.

A questo si aggiunge la sua forte “lazialità”. Cataldi è un romano e un laziale doc, che conosce perfettamente il valore della maglia che indossa. Questa passione si traduce anche in un ruolo importante all’interno dello spogliatoio, tanto da essere stato scelto come vice capitano alle spalle di Mattia Zaccagni. La sfida è aperta: Cataldi dovrà farsi trovare pronto in ogni occasione per non essere considerato solo una riserva di lusso, ma un vero e proprio protagonista.