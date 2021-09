Cataldi, ora si può: il centrocampista ha conquistato Sarri

Cataldi è pronto a riprendersi definitivamente la sua Lazio: Sarri ora può davvero puntare sul centrocampista

Il gol contro il Cagliari, la discreta prestazione contro il Torino e l”ottimo ingresso nel derby. Tre indizi che fanno una prova: Danilo Cataldi sembra aver convinto Sarri ed esser pronto a riprendersi definitivamente la Lazio.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, è stato lui l’unico romano a scendere in campo nel derby. Al momento il titolare resta Leiva, ma i tanti impegni in vista e il calendario compresso potrebbero regalargli chance importanti. Il suo spirito di sacrificio, il suo carisma e la sua lazialità sembrano aver fatto breccia nel nuovo allenatore. Questa è davvero la grande occasione.