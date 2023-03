Cataldi-Lazio, in arrivo il rinnovo a vita: lui non fa trattativa al rialzo. Cifre e dettagli del prolungamento del centrocampista

Come scrive il Corriere dello Sport dopo aver raggiunto le 200 presenze con la maglia della Lazio, Danilo Cataldi si appresta a firmare il rinovo fino al 2028. Le differenze economiche, un aspetto da approfondire, mai un ostacolo, si sono assottigliate fino a svanire.

Per Danilo non è e non sarà mai una questione di soldi il legame con la Lazio, ma è giusto che ogni professionista faccia i suoi calcoli. In questo caso non sono stati d’impedimento. Ha ottenuto un aumento di circa 500 mila euro, lo ha accettato senza provare a giocare al rialzo. Percepisce un milione, non certo uno degli stipendi più ricchi, salirà a 1,5 milioni più bonus.