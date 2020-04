Lazio, Danilo Cataldi vicino al rinnovo di contratto: i dettagli

Danilo Cataldi verso il prolungamento di contratto: accordo fino al 2024. La Lazio punta fortemente sul centrocampista

La storia d’amore tra Danilo Cataldi e la Lazio continuerà anche in futuro. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista, in scadenza di contratto a fine stagione, è ad un passo dal rinnovo fino al 2024.

Il 25enne romano, cresciuto nelle giovanili e arrivato allo scudetto Primavera indossando la fascia da capitano, sarà un importante punto di svolta nella sua storia con la Lazio. Per diventare un pilastro biancoceleste in prospettiva.