Cataldi Lazio, altra  gara di sacrificio per il centrocampista biancoceleste: i voti dei quotidiani

4 ore ago

Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cataldi Lazio, il centrocampista biancoceleste si conferma instancabile: giudizi e valutazioni dei quotidiani

In una Lazio apparsa complessivamente sottotono, a distinguersi ancora una volta è stato Danilo Cataldi. Il regista biancoceleste ha offerto una prestazione di grande sacrificio, correndo senza sosta per tutti i 99 minuti e garantendo equilibrio alla squadra. Pur non brillando in costruzione come nella gara di Parma, le condizioni della partita non gli permettevano molto di più.

Nel finale ha anche sfiorato il gol che avrebbe potuto infiammare l’Olimpico, con una punizione dal limite terminata di poco alta. Non sorprende quindi che i principali quotidiani, sportivi e non, gli abbiano attribuito valutazioni positive, riconoscendo il suo impegno e la sua continuità in un pomeriggio complicato per tutta la squadra.

CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 6.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 6.5

