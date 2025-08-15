Cataldi Lazio, piccola bandiera in famiglia: il figlio del centrocampista già innamorato del biancoceleste

Cataldi Lazio, i colori biancocelesti sono rimasti indelebili nella mente e nel cuore dell’ex capitolino: le ultime sul centrocampista

Certe passioni si tramandano di padre in figlio, senza bisogno di parole. È il caso di Tommaso Cataldi, primogenito di Danilo, centrocampista simbolo della Lazio, che a soli pochi anni di vita mostra già un amore sconfinato per i colori biancocelesti. Lo scatto che circola in queste ore sui social ne è la prova più tenera: maglia celeste addosso e sorriso fiero, mentre gioca a padel in occasione di un torneo organizzato per Ferragosto.

L’immagine è stata condivisa su Instagram da mamma Elisa, compagna storica di Danilo. Un momento semplice e spontaneo, ma che racconta molto: la famiglia Cataldi è profondamente legata alla Lazio, non solo per ragioni professionali, ma per un sentimento radicato nel cuore. Per Danilo, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e divenuto negli anni uno dei leader dello spogliatoio, vedere il proprio figlio indossare quei colori rappresenta una piccola, grande emozione.

Il piccolo Tommaso sembra già seguire le orme paterne, almeno sul piano del tifo. Già in passato, infatti, era stato immortalato all’Olimpico accanto a mamma e fratellino, sempre con indosso sciarpe e maglie della squadra. Questa volta, però, la scena è ancora più curiosa: non un campo da calcio, ma un campo da padel, dove il bambino ha portato con sé la sua fede sportiva.

Per i tifosi della Lazio, abituati a vedere Cataldi lottare a centrocampo con il numero 32 sulle spalle nei match di Serie A, questa immagine rappresenta un’ulteriore testimonianza di quanto il legame tra il giocatore e il club sia autentico e profondo. Non è solo questione di contratto o di carriera: si tratta di una vera e propria appartenenza, che trova continuità nella nuova generazione.

In un’epoca in cui il calcio è spesso dominato da logiche di mercato e cambi di maglia repentini, storie come quella della famiglia Cataldi restituiscono un po’ di romanticismo. Un padre bandiera, un figlio già tifoso: la Lazio, per loro, non è solo una squadra, ma una parte di vita.