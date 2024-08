Cataldi VIA dalla Lazio, si muovono due club di SERIE A: chieste INFORMAZIONI su di lui. ULTIME

Cataldi via dalla Lazio, si muovono due club di Serie A sul centrocampista biancoceleste: chieste già informazioni. Le ultime

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, quello di Danilo Cataldi potrebbe essere un profilo in uscita dal calciomercato Lazio. Su di lui avrebbero già preso informazioni due società del nostro campionato: Como e Torino.

Ancora nessuna offerta ufficiale però, visto che si tratta solo di aver sondato il terreno per un’eventuale disponibilità delle parti in causa. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma non è detto che presto non possa arrivare anche un’offerta.