Cataldi canta l’inno della Lazio per far addormentare il piccolo Tommaso VIDEO

Cataldi, la dolce ninna nanna del biancoceleste per il figlioletto Tommaso che sente l’inno della Lazio e si addormenta

Di padre in figlio, questa è da sempre la lazialità. Un sentimento che si rinnova di generazione in generazione. Questo non accade solo ai semplici tifosi ma anche ai calciatori specie se hanno avuto la fortuna di poter giocare per la squadra che tifavano da bambini.

Questo è quello che è successo a Danilo Cataldi che è un figlio di Roma e soprattutto della Lazio. Il calciatore ora è in vacanza con la compagna e il piccolo Tommaso al quale ieri notte cantava proprio l’inno della Lazio per farlo addormentare.