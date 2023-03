Cataldi: «Il mio esordio con la Lazio? Contro il Napoli...»

Cataldi, il difensore della Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn raccontandosi e si sofferma sul suo esordio con la Lazio

ESORDIO – Lazio-Napoli me la ricordo, perdemmo 1-0 per Higuain. I miei genitori erano allo stadio, sensazione bella, la partita non l’avevamo vinta e c’era un po’ di amarezza. L’esordio da ragazzo nella propria città era colorata da emozioni. La settimana dopo ho giocato col Milan. Contro il Napoli come la vivo? E’ una partita importante, la vivo bene, sono molto fiducioso della squadra, cerco sempre di aver pensieri positivi. In questo momento è una delle squadre più in forma di Europa. Penso che possiamo fare bene. Lobotka? Bisogna fargli i complimenti, ha avuto qualche difficoltà all’inizio.