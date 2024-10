Cataldi show e prima doppietta in Serie A: le pagelle dell’ex Lazio contro il Lecce

Danilo Cataldi, ex centrocampista della Lazio, si è preso la scena nel match contro il Lecce grazie ad una doppietta

Una giornata di prime volte ieri per la Fiorentina di Palladino (in tribuna al Via del Mare per squalifica, ma sempre con il telefono in mano per pilotare la squadra da remoto): primo gol stagionale per tutti i calciatori andati a segno nel 6-0 al Lecce. A segno Beltran e Parisi, ma in particolare la scena la prende Cataldi: l’ex Lazio timbra infatti con una doppietta. Di seguito le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Il primo gol in corsa è una perla, la punizione un gioiello. Ma lancia bene 6 volte e gioca 109 palloni. Che riscossa».

TUTTOSPORT 7.5 – «Si regala la doppietta con super gol».

LA REPUBBLICA 8 – «Si sblocca con un gol a fil di palo, replica con una punizione perfetta che chiude i discorsi a fine primo tempo. Decima rete in Serie A, prima doppietta in assoluto: 108 tocchi al pallone, 91% di precisione nei passaggi. Leader».

CORRIERE DELLA SERA 8 – «Abbagliante. Da giocatore oscuro a stella polare di un pomeriggio che resterà nella storia viola. Doppietta, assist, regia puntuale, soddisfazione immensa a fine partita e giornata da ricordare per sempre».