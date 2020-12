Cataldi, aria natalizia in casa: addobbato l’albero in famiglia – FOTO

Si respira aria natalizia in casa Cataldi: la famiglia del centrocampista biancoceleste ha addobbato l’albero – FOTO

Arriva il Natale anche in casa Cataldi. Il centrocampista della Lazio, insieme alla moglie Elisa e al piccolo Tommaso, ha addobbato l’albero. Come da tradizione, la famiglia del campione biancoceleste ha aspettato l’8 dicembre per addobbare la casa.

A mostrarlo sui social proprio la moglie del giocatore biancoceleste, che ha scritto: «Il nostro albero di Natale».