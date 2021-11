Cataldi convocato in Nazionale da Mancini: sostituirà il romanista Pellegrini

Grande gioia per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio convocato in Nazionale da Mancini: prenderà il posto di Lorenzo Pellegrini

Sarà Danilo Cataldi a sostituire Lorenzo Pellegrini in Nazionale. Un grandissimo premio per il centrocampista della Lazio, che ha fatto passi da gigante in questa stagione con l’arrivo di Maurizio Sarri.

Un grandissimo premio a lui, alla Lazio e allo stesso allenatore. Danilo andrà a Coverciano per rimpiazzare Pellegrini, infortunato e dunque indisponibile per le sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord.