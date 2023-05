Cataldi commosso: Danilo scoppia in lacrime per l’addio di Radu. Il giocatore era presente ieri nonostante l’infortunio

Secondo quanto riferito da Il Messaggero Cataldi, presente ieri alla partita tra Lazio e Cremonese all’Olimpico nonostante l’infortunio, è scoppiato a piangere per la commozione durante la festa per l’addio di Radu. Il centrocampista non è riuscito a trattenere l’emozione per l’addio del compagno di squadra.