Cataldi a Sky: «Per la Champions noi ci siamo e non molleremo fino alla fine»

Cataldi, il biancoceleste esulta per l’importante successo ottenuto con il Torino e carica l’ambiente in vista della lotta Champions

Ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Torino, a commentare a caldo il match ci pensa Cataldi protagonista della gara e rilascia queste parole

PAROLE – Vittoria importante, era di vitale importanza portare a casa i tre punti dopo domenica. Siamo riusciti, abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, nei secondi 45’ abbiamo alzato la qualità, credo che alla fine siano punti meritati

Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, e che quindi inevitabilmente sarebbero calati dopo. Abbiamo avuto personalità nel secondo tempo, in mezzo al campo abbiamo iniziato a far girare meglio la palla. Questo ci ha portato al vantaggio e poi al raddoppio

LOTTA CHAMPIONS – Champions? La Lazio c’è, c’è da parecchio e il nostro obiettivo dev’essere quello. Il calendario è difficile e lo sappiamo. Se la Lazio è questa, è squadra, e lo è stata anche quando ha subito la sconfitta, fino alla fine noi combattiamo

Gol? Una gioia bella, io per come sono fatto non do molto peso alle realizzazioni, sono contento se la squadra vince e raggiunge gli obiettivi. Normale che quando si fa gol siamo tutti contenti, ma per me è importante Sono settimane che la squadra viaggia tutta nella stessa direzione, dobbiamo continuare su questa strada