Cataldi a LSC: «Oggi conta tanto, serve la Lazio che si è vista in campionato» Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervenuto nel pre gara di Lazio Napoli, Danilo Cataldi, ha parlato cosi ai microfoni di Lazio Style Channel:

CATALDI- «Quanto conta oggi? Conta tanto, è una partita che ci deve far cancellare quello che non è stato fatto in Arabia. Penso che dobbiamo fare un altro tipo di partita sotto tutti i punti di vista e penso che stasera si vedrà una Lazio diversa, speriamo anche nel risultato. Una Lazio alla Sinner stasera? Serve una Lazio che deve fare la Lazio, deve fare quello che ha fatto nelle ultime partite non considerando la parentesi in Arabia. Penso che, rispetto all’andata, sia una partita più difficile da decifrare perché vengono da un cambio allenatore prima e di modulo poi. Sarà differente rispetto a quella che è stata, differenti dovremo essere anche noi. Penso che stasera sarà una Lazio diversa»

ESORDIO- «Sull’esordio di nove anni fa? Sono passati tanti anni da quel giorno, è una bella cosa. Spero di fare ancora tante cose qui con questa maglia»