Castrovilli prosegue il percorso di recupero: le condizioni del centrocampista della Lazio

Castrovilli prosegue il suo percorso di recupero dopo la pulizia del menisco. Scongiurata l’ipotesi cambio nella lista

Gaetano Castrovilli, dopo essere stato operato per una pulizia al menisco, sta procedendo nel suo percorso di recupero. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, tutto starebbe procedendo secondo i piani per il centrocampista. Entro venerdì dovrebbe togliere i punti di sutura per tornare poi a fare attività in campo.

Ancora difficile stabilire quando Marco Baroni lo avrà nuovamente a disposizione. Visti i numerosi impegni della Lazio tra Serie A ed Europa League, il mister ha bisogno di tutti gli effettivi al più presto.