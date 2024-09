Castrovilli Lazio, il centrocampista provato in QUESTO ruolo: la MOSSA di Baroni per il Verona. Le ultime sull’ex Fiorentina

Gaetano Castrovilli, escluso dalla lista per l’Europa League, corre verso la migliore condizione per essere pronto per il campionato di Serie A. Il centrocampista della Lazio punta la partita di lunedì sera contro il Verona e spera di avere minutaggio.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Baroni lo ha provato da trequartista nel 4-2-3-1. È quello il ruolo scelto per Castrovilli dal tecnico biancoceleste.