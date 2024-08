Castrovilli Lazio, il centrocampista scalpita: ecco quando torna

Gaetano Castrovilli scalpita: il nuovo centrocampista della Lazio potrebbe scendere in campo molto a breve: ecco quando

Gaetano Castrovilli in questi giorni di amichevoli per la Lazio è rimasto in panchina a vedere i compagni mentre si riprendeva da alcuni acciacchi di natura fisica: Baroni non ha voluto rischiarlo e ha preferito aspettare che tornasse al pieno della condizione.

Come riportato dall’edizione capitolina de La Repubblica, il centrocampista potrebbe scendere in campo il prossimo sabato, quando i biancocelesti affronteranno il Cadice nell’ultima amichevole stagionale.