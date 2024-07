Castrovilli si PRESENTA: «Voglio RINASCERE con la Lazio. E faccio una PROMESSA ai tifosi». Le parole del nuovo acquisto

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, Gaetano Castrovilli si è presentato a tutti i tifosi biancocelesti. Di seguito la sua intervista:

RINASCITA – «Questo trasferimento per me significa rinascita perché dopo due anni di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, l’ho detto più volte al mio procuratore e sono molto felice di essere qui».

OBIETTIVI – «Dentro di me ho una scintilla, ho tanta voglia di rifarmi e voglio raggiungere molti obiettivi: il primo è di far contenti i tifosi. Ho voglia di far bene con la Lazio e poi voglio riconquistare la Nazionale».

BARONI – «Il mister l’ho incontrato l’anno scorso quando era a Verona. Gioca molto sulle pressioni e fa un ottimo gioco, che a me piace tanto. Vuole che la squadra giochi a calcio e questo può risaltare le mie caratteristiche».

GRUPPO – «Sono un ragazzo timido e trattengo le emozioni, ma alla firma mi sono liberato. Ho incontrato Zaccagni all’aeroporto e lui ed il resto del gruppo sono fantastici. Anche lo staff e chi c’è dietro le quinte, tutte belle persone».

IDOLO – «Ho sempre ammirato Rocchi, anche se non rispecchia il mio ruolo. Lo reputo un simbolo della Lazio».

NUMERO DI MAGLIA – «Ho scelto la 22 perché lo indossava Kaká, ma anche perché mio figlio è nato il 4 febbraio: 2 più 2 uguale 4».

FAMIGLIA – «Sono innamorato dei bambini ed ora che mi è capitato è un’emozione unica. Mia moglie e mio figlio mi hanno dato una grande forza dopo il secondo infortunio, mi hanno aiutato a scavalcare un ostacolo gigantesco».

DANZA – «Prima facevo danza classica, mi ha aiutato molto nella coordinazione. Ora mi dicono che in campo quando mi muovo sembro un ballerino».

PROMESSA – «Prometto di dare tutto per questa maglia perché l’ho voluta fortemente, spero di fare un grande campionato insieme ad i miei compagni».