Castrovilli Lazio, ottimi segnali dopo il check dei medici: ecco per quando è fissato il ritorno in gruppo

Castrovilli Lazio, dopo il check positivo dei medici è tornato a Formello. Ecco i tempi di recupero

Come riporta Il Corriere dello Sport, il rientro in campo, seppur leggero, per Castrovilli era previsto la prossima settimana. Ma ha bruciato le tappe visto il check positivo dei medici.

Ottimo segnale di ripresa a sole due settimane dall’intervento al menisco del ginocchio sinistro. Il ritorno in gruppo per il biancoceleste è fissato per inizio dicembre.